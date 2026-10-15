Speelterrein Savoiepad in Eindhoven wordt onderdeel van schoolterrein

Het speelterrein bij het Savoiepad in Eindhoven wordt toegevoegd aan een schoolterrein. Hiervoor is de termijn van de omgevingsvergunning verlengd.

Gevonden voor jou

Het Savoiepad wordt verlegd om het bestaande speelterrein onderdeel te maken van het schoolterrein. De aanvraag valt onder een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Dit betekent dat het plan afwijkt van de standaard regels, maar er is toestemming gevraagd om dit toch uit te voeren.