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Activatiebus Denk Vooruit Campagne komt naar Boxtel
Op 18 oktober staat de Activatiebus voor de Denk Vooruit Campagne op de Markt in Boxtel. Het gaat om een tijdelijke vergunning voor een standplaats van 15.00 tot 20.00 uur.
De Denk Vooruit Campagne richt zich op bewustwording en voorbereiding op noodsituaties. De Activatiebus is een mobiel informatiepunt waar bezoekers meer kunnen leren over dit onderwerp. Het evenement vindt plaats in het centrum van Boxtel.
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