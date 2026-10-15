Circus Bossle komt naar Veen met drie shows

Het grasveld op de hoek van de Schmitzstraat en Groeneweg in Veen is eind oktober het decor voor Circus Bossle. Stichting Circus Lorelly heeft een vergunning gekregen voor drie voorstellingen op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 oktober.

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De shows vinden plaats op verschillende tijdstippen: vrijdag van vijf uur tot half zeven ’s avonds, zaterdag van drie uur tot half vijf ’s middags en zondag van elf uur tot half één ’s ochtends. Het circus zal bezoekers ontvangen op het grasveld in Veen, waar alles wordt opgebouwd voor het spektakel.