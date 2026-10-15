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Ontdek

Nieuwe 2 onder 1 kapwoning komt aan Korstenhof in Erp

De gemeente Meierijstad heeft besloten dat er een twee onder één kapwoning gebouwd mag worden aan de Korstenhof 29 en 31 in Erp.

Gevonden voor jou

Het gaat om een vergunning voor nieuwbouw op deze locatie. De aanvraag is op 13 oktober 2026 goedgekeurd. Met de bouw van deze woningen wordt een nieuwe invulling gegeven aan de Korstenhof.

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