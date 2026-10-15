Pompoenen te koop bij tuinvereniging in Oss

Op zaterdag 17 oktober organiseert Tuinvereniging De Kolkamp in Oss een pompoenenverkoop. Van tien uur 's ochtends tot twee uur 's middags kun je terecht in hun verenigingsgebouw. De ingang bevindt zich aan de Kuipers Rietbergstraat, tegenover de huizen met nummers 220 tot 228.

Gevonden voor jou

De pompoenenverkoop wordt gehouden door Tuinvereniging De Kolkamp en vindt plaats in het verenigingsgebouw. De actie is een kans voor inwoners van Oss en omgeving om pompoenen voor de herfst in te slaan.

De locatie ligt aan de Kuipers Rietbergstraat in Oss, recht tegenover de huizen met nummers 220 tot 228. Dit maakt het gemakkelijk te vinden voor bezoekers uit de buurt.

Praktische details

De verkoop start om tien uur 's ochtends en eindigt om twee uur 's middags. Bezoekers hebben dus vier uur de tijd om pompoenen te kopen.

Tuinvereniging De Kolkamp zet zich in voor groen en natuur in Oss. Activiteiten zoals deze pompoenenverkoop dragen bij aan een levendige gemeenschap en een bewuste leefstijl.