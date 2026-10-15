Tijdelijk minder parkeerplaatsen in Oss door bouw Raadhuiskwartier

De bouw van het Raadhuiskwartier in Oss zorgt vanaf dit najaar voor minder parkeerplaatsen. Dit komt door sloopwerkzaamheden en andere bouwprojecten in het gebied. Uiteindelijk verdwijnt ongeveer de helft van de parkeerplaatsen. Het gebied blijft wel bereikbaar.

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Het Raadhuiskwartier, gelegen tussen het station en de binnenstad van Oss, ondergaat de komende jaren een grote ontwikkeling. Het gebied wordt getransformeerd tot een levendige plek waar wonen, werken, ontmoeten en cultuur centraal staan. Om dit mogelijk te maken starten in de week van 19 oktober de werkzaamheden, waaronder de sloop van de oude bibliotheek.

Door de werkzaamheden verdwijnt een deel van de parkeerplaatsen op de parkeerplaats Raadhuishof, vlakbij het spoor. Ook andere projecten, zoals de bouw van een parkeergarage en de herontwikkeling van de gebouwen De Coulissen en Lister, vragen ruimte. Hierdoor verdwijnt uiteindelijk ongeveer de helft van de beschikbare parkeerplaatsen in het gebied.

Minder parkeerplaatsen, wel bereikbaar

Ondanks de werkzaamheden blijft de Raadhuislaan toegankelijk voor verkeer. Wel wordt aangeraden om, indien mogelijk, te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar het gebied te komen. Voor automobilisten zijn er alternatieve parkeerlocaties beschikbaar, zoals parkeerplaats Jurgensplein, parkeergarage BergOss, parkeergarage Oostwal, parkeerplaats aan de Lievekamplaan en parkeerplaats bij het Golfbad.

Tijdelijke parkeerplaatsen in 2027

Om de parkeerdruk te verlichten, legt de gemeente Oss in het voorjaar van 2027 tijdelijke parkeerplaatsen aan langs de Raadhuislaan. Hier geldt het tarief voor straatparkeren: 2 euro voor het eerste uur en daarna 4 euro per uur, zonder maximumtarief.

De tijdelijke parkeersituatie is nodig om de ontwikkeling van het Raadhuiskwartier mogelijk te maken. Het gebied wordt gezien als het ‘groene podium van de stad’ en speelt een belangrijke rol in de visie van Oss als ‘Stad met Toekomst’.