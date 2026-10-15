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Stroomstoring in Made door graafwerkzaamheden
In Made zitten sinds vanochtend minder dan 25 adressen zonder stroom door een beschadigde kabel. De storing begon om kwart over elf en de netbeheerder verwacht deze rond drie uur vanmiddag op te lossen.
De stroomstoring in Made is veroorzaakt door graafschade. Dit betekent dat bij graafwerkzaamheden per ongeluk een kabel is geraakt. Minder dan 25 adressen zijn getroffen, waaronder postcodegebied 4921.
De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheren van kabels en leidingen in de regio, werkt aan een oplossing. Naar verwachting is de storing rond drie uur vanmiddag verholpen.
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