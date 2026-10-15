Installatie WERKEN LOONT te zien tijdens Dutch Design Week

Tijdens Dutch Design Week 2026 in Eindhoven is de installatie WERKEN LOONT te zien. Het werkontwikkelbedrijf WSD en ontwerpbureau Yellowchess laten samen met negen gemeenten zien hoe werk en sociale waarde veranderen door automatisering en kunstmatige intelligentie.

Gevonden voor jou

Op het Ketelhuisplein in Strijp-S, Eindhoven, wordt van 17 tot en met 25 oktober de immersieve installatie WERKEN LOONT gepresenteerd. Bezoekers kunnen hier ervaren hoe werk, participatie en sociale waarde georganiseerd zijn in een tijd waarin technologie een steeds grotere rol speelt.

De installatie maakt twee contrasten voelbaar: het vastlopen in regels en bureaucratie tegenover de positieve effecten van werk, zoals energie, structuur, verbinding en voldoening. Zo wordt duidelijk wat er nodig is om talenten op een passende manier in te zetten.

Gratis toegankelijk

WERKEN LOONT is een samenwerking tussen werkontwikkelbedrijf WSD, ontwerpbureau Yellowchess en negen gemeenten in de regio. De installatie is dagelijks te bezoeken van 11.00 tot 18.00 uur en de toegang is gratis.

Het project is onderdeel van Dutch Design Week 2026, een jaarlijks evenement dat in Eindhoven plaatsvindt en ontwerpers en bezoekers uit binnen- en buitenland trekt.