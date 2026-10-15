Robots ontdekken in Bibliotheek Dommeldal

Bibliotheek Dommeldal organiseert op vrijdag 6 november workshops waarbij bezoekers robots kunnen programmeren en besturen. De activiteit maakt deel uit van de landelijke Week van de Mediawijsheid en is bedoeld voor jong en oud.

Gevonden voor jou

Tijdens de Week van de Mediawijsheid ligt de nadruk op bewust omgaan met digitale media en technologie. Bibliotheek Dommeldal biedt daarom een interactieve workshop aan waarin bezoekers spelenderwijs leren hoe ze robots kunnen programmeren en aansturen. De robots kunnen bijvoorbeeld dansen, geluid maken of reageren op eenvoudige opdrachten.

De workshop is zo ingericht dat deelnemers inzicht krijgen in de werking van technologie. Door zelf opdrachten te geven aan de robots, leren ze hoe keuzes en instellingen het gedrag van apparaten beïnvloeden. Het doel is om mensen op een praktische en actieve manier bewust te maken van de rol van technologie in het dagelijks leven.

Praktische informatie

De workshop vindt plaats op vrijdag 6 november 2026 in Bibliotheek Dommeldal. De activiteit duurt één uur, van half vier tot half vijf ’s middags. Iedereen, van jong tot oud, is welkom om deel te nemen.

De Week van de Mediawijsheid is een landelijke campagne die mensen stimuleert om kritisch en bewust om te gaan met digitale media. Door middel van activiteiten zoals deze workshop wil Bibliotheek Dommeldal bijdragen aan een beter begrip van technologie.