PSV en Dutch Design Week starten samenwerking

PSV en Dutch Design Week gaan drie jaar samenwerken. De Eindhovense organisaties willen sport, design en de stad sterker met elkaar verbinden. De samenwerking begint zaterdag tijdens de wedstrijd tegen ADO Den Haag.

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PSV en Dutch Design Week (DDW) hebben hun krachten gebundeld in een driejarige samenwerking. Het doel is om nieuwe doelgroepen samen te brengen, inspirerende ontmoetingen te creëren en de creatieve kracht van Eindhoven beter zichtbaar te maken. Zaterdag wordt de samenwerking officieel gelanceerd bij de opkomst van de wedstrijd ADO Den Haag - PSV, waarbij de spelers speciale walk-out jackets dragen.

Hoewel PSV en DDW in verschillende werelden opereren, hebben ze een sterke band met Eindhoven. PSV verbindt miljoenen mensen door sport, terwijl DDW jaarlijks een groot podium biedt aan ontwerpers en vernieuwers uit binnen- en buitenland. Met deze samenwerking willen de organisaties hun netwerken en doelgroepen dichter bij elkaar brengen.

Creatieve input in het stadion

Het Philips Stadion zal de komende jaren een rol spelen tijdens Dutch Design Week. Beide partijen onderzoeken hoe ontwerpers, makers en studenten kunnen bijdragen aan vraagstukken binnen PSV en het stadion. Volgens PSV sluit de samenwerking goed aan bij de rol die de club speelt in de stad.

De samenwerking krijgt bewust een meerjarige invulling. Tijdens het eerste jaar ligt de focus op kennismaken en experimenteren. In de jaren daarna worden nieuwe initiatieven en gezamenlijke projecten ontwikkeld. PSV en DDW benadrukken dat de samenwerking Eindhoven als stad van creativiteit en innovatie verder moet versterken, zowel nationaal als internationaal.