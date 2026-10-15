Vicente Besuijen tekent bij FC Eindhoven

Vicente Besuijen heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij FC Eindhoven. De 25-jarige vleugelaanvaller overtuigde tijdens een proefperiode en sluit aan bij de wedstrijdselectie tegen Vitesse.

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Besuijen trainde de afgelopen twee weken mee met FC Eindhoven en liet daar een goede indruk achter. De clubleiding was overtuigd van zijn kwaliteiten en besloot hem een contract aan te bieden. Besuijen komt over van FC Emmen, waar hij vorig seizoen actief was in de Keuken Kampioen Divisie.

Ervaren aanvaller

Met zijn komst haalt FC Eindhoven een ervaren speler binnen. Besuijen heeft zowel in Nederland als daarbuiten gespeeld en beschikt over goede statistieken. Volgens technisch manager Marc Scheepers is hij wedstrijdfit en wordt hij gezien als een directe versterking voor het team. Besuijen zal naar verwachting snel zijn debuut maken.

De vleugelaanvaller zelf kijkt positief terug op zijn eerste weken bij FC Eindhoven. Hij voelt zich thuis bij de club en is onder de indruk van de plannen en ambities. Besuijen hoopt samen met het team mooie prestaties neer te zetten en kijkt uit naar zijn eerste wedstrijd.

Besuijen sluit aan bij de wedstrijdselectie voor het duel tegen Vitesse. Het is nog niet bekend of hij direct zal spelen, maar de club heeft hoge verwachtingen van zijn inzet op het veld.