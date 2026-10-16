Stoppen met roken? Hulp in West-Brabant

Stoppen met roken is een uitdaging, maar je hoeft het niet alleen te doen. Longverpleegkundige Nicole Buuron van ziekenhuis Bravis begeleidt mensen die willen stoppen, met een persoonlijke aanpak. Haar combinatie van medische kennis en coaching helpt patiënten om een plan te maken en vol te houden. "Samen zoeken we naar wat werkt," zegt ze.

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Stoppen met roken is niet makkelijk, weet Nicole Buuron. Als longverpleegkundige en stopcoach bij Bravis helpt ze mensen om hun rookgedrag te doorbreken. Nicole begint altijd met een kennismaking waarin ze samen met de patiënt kijkt naar het waarom, het rookgedrag en de momenten waarop het lastig is. Op basis daarvan wordt een plan gemaakt dat past bij de persoon.

Het eerste gesprek staat in het teken van het verhaal van de patiënt. Soms zijn nicotinepleisters of andere hulpmiddelen nodig, soms niet. Volgens Nicole is er geen standaardaanpak, want roken is vaak verweven met dagelijkse gewoontes. Een sigaret bij de koffie of na het eten kan deel zijn van een routine die niet zomaar verdwijnt. Daarom helpt ze mensen om nieuwe gewoontes aan te leren en moeilijke momenten in kaart te brengen.

Een persoonlijke stopdag

Tijdens het eerste gesprek wordt ook een stopdag afgesproken, meestal een week later. Die tijd geeft ruimte voor mentale voorbereiding. Nicole plant daarna vervolgafspraken om te bespreken hoe het gaat en wat helpt om vol te houden. Voor de een zijn een paar gesprekken voldoende, terwijl anderen meer begeleiding nodig hebben.

Nicole benadrukt dat stoppen met roken soms voelt als afscheid nemen. Voor veel mensen is een sigaret een vast rustmoment of een manier om met stress om te gaan. Daarom helpt ze patiënten om zich hier bewust van te worden en samen te zoeken naar alternatieven. Ze merkt dat begeleiding intensiever kan zijn als mensen ook andere problemen hebben, zoals stress of gezondheidsklachten.

Voordelen van stoppen

Hoewel sommige mensen denken dat stoppen weinig zin heeft na jaren roken, merkt Nicole dat er snel voordelen zichtbaar zijn. Binnen een week kunnen mensen al beter ruiken en proeven. Op de lange termijn blijven er gezondheidsvoordelen, en een terugval betekent niet dat alle inspanningen voor niets waren. Het kan juist een kans zijn om te leren en opnieuw te proberen.

Nicole moedigt mensen aan om hulp te zoeken en benadrukt dat dit geen zwakte is. Een positieve benadering en steun van familie en vrienden kunnen ook veel verschil maken. Ze adviseert om afspraken te maken over wat helpt op moeilijke momenten, zoals afleiding zoeken of een wandeling maken.