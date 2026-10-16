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Asbesthoudende kit verwijderd in Elsakkers Hilvarenbeek

In Hilvarenbeek is asbesthoudende kit verwijderd bij aansluitingen op het hoofdriool. Het gaat om werkzaamheden in de Elsakkers, verspreid over meerdere straten.

Gevonden voor jou

De melding ging over het verwijderen van asbesthoudende kit tussen een betonnen blok en het hoofdriool. Asbesthoudende materialen moeten zorgvuldig worden verwijderd vanwege gezondheidsrisico’s.

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