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Asbesthoudende kit verwijderd in Elsakkers Hilvarenbeek
In Hilvarenbeek is asbesthoudende kit verwijderd bij aansluitingen op het hoofdriool. Het gaat om werkzaamheden in de Elsakkers, verspreid over meerdere straten.
De melding ging over het verwijderen van asbesthoudende kit tussen een betonnen blok en het hoofdriool. Asbesthoudende materialen moeten zorgvuldig worden verwijderd vanwege gezondheidsrisico’s.
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