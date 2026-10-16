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Vergunning verleend voor interne wijziging in Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor een interne constructieve wijziging aan een pand aan de Boslaan.

Gevonden voor jou

Het besluit is op 13 oktober 2026 genomen. De vergunning heeft betrekking op een pand aan de Boslaan in Son en Breugel. Het gaat om aanpassingen aan de constructie binnen het gebouw.

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