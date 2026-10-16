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Mobiele flitspaal geplaatst op Karel de Grotelaan in Eindhoven

Op de Karel de Grotelaan in Eindhoven is een mobiele flitspaal geplaatst. Het besluit is op 13 oktober genomen.

Gevonden voor jou

De flitspaal is bedoeld om snelheidsovertredingen op deze weg te registreren. Het gebruik van de openbare ruimte is hiervoor toegestaan. Het besluit is verleend door de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

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