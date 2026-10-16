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Hinthamereinde krijgt ontheffing voor extra geluid op 24 oktober en 7 november
Op het Hinthamereinde in Den Bosch is een incidentele ontheffing verleend voor geluidsvoorschriften. Dit geldt voor twee dagen: 24 oktober en 7 november 2026.
De ontheffing is verleend op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het gaat om een tijdelijke uitzondering, specifiek voor de locatie Hinthamereinde 48. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
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