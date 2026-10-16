Stroomstoring in Eindhoven door graafwerkzaamheden

In Eindhoven zitten minder dan 25 adressen zonder stroom door graafschade. De storing begon vanochtend rond half elf en naar verwachting is het rond twee uur vanmiddag opgelost.

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De stroomstoring in Eindhoven is ontstaan doordat een kabel is beschadigd tijdens graafwerkzaamheden. Volgens de netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen beheert, wordt er hard gewerkt aan een oplossing.

Het gaat om minder dan 25 adressen in het postcodegebied 5626. De verwachting is dat de stroomvoorziening uiterlijk om twee uur vanmiddag hersteld zal zijn.