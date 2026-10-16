Tijdelijk thuis voor 19 Eindhovenaren in verbouwde Zuidwester

De verbouwde Zuidwester in Eindhoven biedt sinds 14 oktober een tijdelijk thuis aan 19 dak- en thuisloze mensen. Het pand aan de Cyclamenstraat is ingericht met 19 studio's en heeft ook een Buurtkamer voor ontmoeting in de wijk.

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De Zuidwester is bedoeld als tussenstap naar zelfstandig wonen. Bewoners verblijven hier meestal één tot twee jaar en krijgen begeleiding van Springplank040. Volgens interim-directeur Jean-Pierre van Beers biedt het hebben van een eigen plek rust en de mogelijkheid om andere aspecten van het leven aan te pakken.

De verbouwing van het pand begon in het voorjaar van 2025, nadat het college in 2023 had gekozen voor deze locatie. Naar verwachting zijn alle studio’s in januari volgend jaar bewoond. Wethouder Giesbertz overhandigde symbolisch de sleutels bij de opening en benadrukte het belang van deze nieuwe woonvoorziening.

Een plek voor de buurt

Naast de studio’s is de Buurtkamer teruggekeerd in het gebouw. Deze ruimte wordt beheerd door buurtbewoners en moet een plek van verbinding worden. “Voor de buurt, door de buurt en van de buurt,” aldus beheerder Jos Kuijs. Hij hoopt dat de Buurtkamer een blijvende ontmoetingsplek wordt voor activiteiten en sociale contacten.