Begraafplaats Zuidergaard op 6 november gesloten

De begraafplaats Zuidergaard in Veghel is op vrijdag 6 november dicht voor publiek. Er worden die dag asfaltpaden gerenoveerd en begrafenissen zijn niet mogelijk.

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Op de begraafplaats Zuidergaard in Veghel worden binnenkort de paden van asfalt vernieuwd. Dit moet de toegankelijkheid verbeteren. Daarnaast worden er voor het einde van het jaar nieuwe urnenkelders aangelegd, naast de bestaande urnenmuren.

Op vrijdag 6 november is de begraafplaats de hele dag gesloten vanwege de werkzaamheden. Begrafenissen zijn op die dag niet mogelijk. De dagen na Allerheiligen en Allerzielen worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, maar dan blijft de begraafplaats wel open.

Vergroening in Erp

De gemeente heeft ook aandacht besteed aan de vergroening van de begraafplaats aan de Ottenstraat in Erp. Het afgelopen jaar zijn daar extra bomen geplant, hagen aangevuld en struiken bijgeplant.

Bij de ingang van Zuidergaard hangt informatie over de tijdelijke sluiting. Uitvaartondernemers zijn op de hoogte gebracht van de maatregelen.