Kinderen ontdekken paardentaal en meer in Heeze

Op zaterdag 24 oktober kunnen kinderen in Heeze kennismaken met paardentaal, fotografie en andere creatieve workshops. Bij het Dierentuintje aan Muggenberg 4 zijn vanaf één uur ’s middags vier activiteiten te volgen.

Gevonden voor jou

Bij de Ontdek- en Beleefmiddag leren kinderen hoe paarden communiceren, maken ze een eigen kunstwerk of ontdekken ze de wereld van fotografie. Ook staat er een workshop teamsport op het programma, verzorgd door Suus, assistent-hockeytrainer en coach bij Hockey Heeze.

De workshops duren elk een halfuur en worden afgewisseld met pauzes van vijftien minuten. Het programma start om 13.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Deelname is gratis en aanmelden is niet verplicht. Kinderen kunnen vrij binnenlopen en ouders zijn eveneens welkom.

Locatie en praktische details

De activiteiten vinden plaats aan Muggenberg 4 in Heeze, bij de picknicktafel van het Dierentuintje.