Helmond start vergroening plein Theater Het Speelhuis

De gemeente Helmond begint maandag 19 oktober met het vergroenen van het plein voor Theater Het Speelhuis. De werkzaamheden kunnen enige tijd duren en zorgen mogelijk tijdelijk voor wat overlast.

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Vanaf maandag gaat de gemeente Helmond aan de slag met het plein voor Theater Het Speelhuis. Het plein wordt groener gemaakt, wat moet zorgen voor een fraaiere uitstraling. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enige tijd in beslag nemen.

Ondanks de werkzaamheden blijft het theater gewoon geopend. Bezoekers kunnen het gebouw blijven bereiken en voorstellingen blijven bijwonen. Wel is het mogelijk dat er tijdelijk wat ongemak ontstaat door de werkzaamheden.

De gemeente en het theater kijken uit naar het eindresultaat en hopen dat het groener maken van het plein bijdraagt aan een prettigere omgeving. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de directe omgeving van het theater.

Helmond streeft met projecten zoals deze naar een meer duurzame en aantrekkelijke openbare ruimte. Het Speelhuis blijft bezoekers verwelkomen tijdens de uitvoering.