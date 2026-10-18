Landelijke aandacht voor natuurbegraafplaats Schoorsveld

Op natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze-Leende groeit de biodiversiteit terwijl de Strabrechtse Heide juist worstelt door stikstof. Het tv-programma Vroege Vogels heeft een reportage gemaakt hierover.

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Waar de nabijgelegen Strabrechtse Heide te maken heeft met vermesting, bloeit op Schoorsveld een kleurrijke mix van planten en insecten. Soorten zoals slangenkruid, boerenwormkruid en het icarusblauwtje vinden hier een thuis. Ook de zeldzame juweelwesp en bastaardzandloopkever zijn er gesignaleerd.

De verklaring voor deze biodiversiteit ligt in het beheer van de begraafplaats. Bij het graven van natuurgrafen wordt de voedselrijke bovenlaag van de grond vermengd met schralere diepere lagen. Dit proces zorgt voor diverse mini-ecosystemen die verschillende planten en insecten aantrekken.

Bijzondere beelden

In een recente aflevering van Vroege Vogels leidt oud-boswachter Jap Smits de kijker rond op het terrein. Hij laat zien hoe de begraafplaats uitgroeit tot een levendig natuurgebied. De vlinders fladderen van bloem tot bloem en zeldzame insecten schieten door het zand.