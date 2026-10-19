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Open container mag geplaatst worden aan Emmasingel in Eindhoven
Bij een woning aan de Emmasingel in Eindhoven is toestemming gegeven voor het plaatsen van een open container. Het besluit is op 15 oktober verstuurd.
De aanvraag betreft het gebruik van de openbare ruimte voor een container bij een woning aan de Emmasingel. Het gaat om een tijdelijke situatie, waarvoor de vergunning inmiddels is verleend. De exacte locatie is Emmasingel 31 in het centrum van Eindhoven.
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