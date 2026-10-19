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Kniktelescoophoogwerker geplaatst aan Willemstraat in Eindhoven
In Eindhoven is een vergunning verleend voor het plaatsen van een kniktelescoophoogwerker aan de Willemstraat.
De kniktelescoophoogwerker wordt geplaatst bij Willemstraat 43A. Dit type hoogwerker wordt vaak gebruikt om op hoogte te werken, bijvoorbeeld bij onderhoud of renovatie. De aanvraag betreft het tijdelijk gebruik van openbare ruimte en is goedgekeurd op 14 oktober 2026.
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