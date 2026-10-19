Navigatie overslaan
Ontdek

Stroomstoring in Boxtel: herstel verwacht rond half één

Boxtel heeft te maken met een stroomstoring sinds kwart over negen vanochtend. De oorzaak is nog onbekend en de netbeheerder verwacht de storing rond half één op te lossen.

Gevonden voor jou

In Boxtel zit een deel van de inwoners zonder stroom door een storing die vanochtend om kwart over negen begon. De storing treft postcodegebied 5282. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen precies zijn getroffen.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van de kabels en leidingen, onderzoekt nog wat de oorzaak van de storing is. Naar verwachting zal de stroomvoorziening rond half één vanmiddag weer normaal functioneren.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Enexis storingen en onderhoud

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.