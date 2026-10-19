Stroomstoring in Boxtel: herstel verwacht rond half één

Boxtel heeft te maken met een stroomstoring sinds kwart over negen vanochtend. De oorzaak is nog onbekend en de netbeheerder verwacht de storing rond half één op te lossen.

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In Boxtel zit een deel van de inwoners zonder stroom door een storing die vanochtend om kwart over negen begon. De storing treft postcodegebied 5282. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen precies zijn getroffen.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van de kabels en leidingen, onderzoekt nog wat de oorzaak van de storing is. Naar verwachting zal de stroomvoorziening rond half één vanmiddag weer normaal functioneren.