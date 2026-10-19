Herfstvakantie in Heeze: volop activiteiten voor kinderen

In Heeze is er tijdens de herfstvakantie van maandag 19 tot en met zondag 25 oktober volop te doen voor kinderen. Cultureel Centrum ’t Perron biedt kinderfilms, Halloweenknutselen en creatieve workshops. Ook in de natuur en op andere locaties zijn er verschillende activiteiten.

Gevonden voor jou

Cultureel Centrum ’t Perron vormt deze week het hart van diverse kinderactiviteiten. Zo draait dinsdag 20 oktober om elf uur ’s ochtends de kinderfilm Super Charlie, waarin een jongen ontdekt dat zijn broertje superkrachten heeft. Op woensdag 21 oktober is er in de ochtend VoorleesTijd in de Bibliotheek Heeze, speciaal voor kinderen van nul tot vier jaar. Later die middag kunnen kinderen in ’t Perron griezelige Halloweenfiguren knutselen in ruimte 0.06.

Ook op zondag 25 oktober draait er een kinderfilm in ’t Perron: Ron’s Gone Wrong. Deze animatiefilm vertelt het verhaal van een robotvriend die niet helemaal functioneert zoals gepland.

Workshops en kunst in de natuur

Zaterdag 24 oktober is er een Ontdek- en Beleefmiddag aan Muggenberg 4 in Heeze. Kinderen kunnen korte workshops volgen, zoals tekenen, fotografie en paardentaal. De activiteiten duren elk een halfuur en starten vanaf kwart over één. Aanmelden is niet nodig en de middag duurt tot vier uur.

Gezinnen kunnen tot en met zondag 25 oktober Kunstsmullen op Landgoed Kapellerput. Hier wandel je langs kunstwerken tussen bomen en heide, met ook werk van leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs. De kunstwandelingen zijn gratis toegankelijk.

Naast georganiseerde activiteiten zijn de Herbertusbossen en de Strabrechtse Heide plekken om samen de herfst te ontdekken. Zoek naar paddenstoelen, bladeren en andere tekenen van het seizoen.

Met een breed aanbod aan activiteiten is er voor ieder wat wils in Heeze deze herfstvakantie.