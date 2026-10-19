De Luisterlijn biedt steun aan iedereen

De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor of een steuntje in de rug. Vrijwilligers bieden anoniem aandacht en ondersteuning via telefoon, mail en chat. Iedereen in Nederland kan gebruik maken van deze dienst.

Gevonden voor jou

De Luisterlijn staat het hele jaar door klaar voor mensen met uiteenlopende problemen, zoals eenzaamheid, relatieproblemen, depressies of angststoornissen. Ook bij situaties zoals huiselijk geweld, agressie of gezondheidsproblemen kunnen mensen contact opnemen.

De vrijwilligers luisteren zonder oordeel en bieden oprechte aandacht, wat voor veel mensen een belangrijke steun kan zijn. De gesprekken zijn volledig anoniem, zodat iedereen vrijuit kan praten over wat hen bezighoudt.

Altijd bereikbaar

De Luisterlijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Contact opnemen kan op drie manieren: telefonisch via 088-0767000, via de chat op www.deluisterlijn.nl of per e-mail. Zo kan iedereen kiezen wat het beste bij hen past.

Of je nu een klein steuntje in de rug nodig hebt of worstelt met grote zorgen, de Luisterlijn is er om te helpen. De dienst is bedoeld voor alle inwoners van Nederland, ongeacht leeftijd of achtergrond.