Helmond stelt nieuwe subsidieverordening voor politieke partijen vast

De gemeente Helmond heeft nieuwe regels vastgesteld voor subsidies aan lokale politieke partijen. Deze gelden van 1 juli 2026 tot en met 30 juni 2027 en zijn bedoeld om de democratie te versterken en transparantie te bevorderen.

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De subsidieregeling biedt financiële ondersteuning voor activiteiten zoals politieke scholing, informatievoorziening en het betrekken van jongeren bij de politiek. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal zetels dat een partij in de gemeenteraad heeft. Voor elke zetel wordt 742 euro toegekend. Alleen partijen die actief zijn binnen Helmond komen in aanmerking.

Subsidieaanvragen moeten uiterlijk 30 november 2026 worden ingediend. Ontvangers van de subsidie zijn verplicht hun financiële administratie en organisatie openbaar te maken, inclusief een activiteitenverslag en financieel verslag. De regeling vervalt op 1 juli 2027, maar blijft geldig voor wijzigingen of terugvorderingen.