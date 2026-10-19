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Vergunning verleend voor dakopbouw woning in Zundert

De gemeente Zundert heeft een vergunning verleend voor het verbouwen en vergroten van een woning aan de Wernhoutseweg. Het besluit is op 14 oktober 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om de woning te verbouwen en uit te breiden met een dakopbouw. Dit betreft zowel de bouwtechnische aspecten als de omgevingsplanactiviteiten. Het adres van de woning bevindt zich aan de Wernhoutseweg in Zundert.

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