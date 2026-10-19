Vergunning verleend voor schuurtje in achtertuin in Wernhout

In Wernhout is een vergunning verleend voor het bouwen van een schuurtje in een achtertuin. Het college van Zundert heeft op 8 oktober een positief besluit genomen over de aanvraag.

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De vergunning maakt het mogelijk om af te wijken van bepaalde regels binnen het omgevingsplan. Het gaat om een kleine buitenplanse activiteit, waarbij zowel de bouw als de afwijking van het omgevingsplan is goedgekeurd.