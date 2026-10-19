Verbouwing en nieuwbouw aan Achtmaalseweg in Achtmaal

In Achtmaal is een vergunning verleend voor het verbouwen en verduurzamen van een woning, met daarnaast de bouw van een carport en een bijgebouw.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend door het college van burgemeester en wethouders van Zundert en omvat zowel bouwtechnische als omgevingsplanactiviteiten. Het besluit is op 15 oktober 2026 verzonden.