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Kaasverkoop op maandag toegestaan in Heeze
In Heeze is een vergunning verleend voor een kaas- en zuivelstand aan de Jan Deckersstraat 2. De standplaats is op maandag van tien uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags.
De vergunning maakt het mogelijk om op deze locatie kaas en zuivelproducten te verkopen. Deze standplaats is bedoeld voor een vaste dag in de week en biedt bewoners en bezoekers een extra winkelmogelijkheid in Heeze.
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