Voertuigwrak weggesleept in Sint-Oedenrode

Op het Mgr. Bekkersplein in Sint-Oedenrode is een voertuigwrak weggesleept. Het gaat om een zwarte Mazda 6 zonder bekende eigenaar. Het voertuig is op 9 oktober 2026 verwijderd vanwege een evenement.

Gevonden voor jou

De auto is weggesleept door de gemeente Meierijstad omdat deze op een openbare plek stond en de eigenaar onbekend is. Het voertuig is naar een opslagplaats gebracht. Als het wrak niet binnen twee weken wordt opgehaald en de kosten voor het wegslepen en stallen niet worden betaald, zal het op 2 november 2026 worden vernietigd. De gemeente heeft besloten de wettelijke opslagtermijn te verkorten vanwege de lage waarde van de auto ten opzichte van de kosten.