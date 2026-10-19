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Vergunning verleend voor kappen van boom in Willemstad

In Willemstad is een vergunning verleend voor het kappen van een boom aan de Kerkring 19. Het besluit is op 15 oktober 2026 verzonden door de gemeente Moerdijk.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om de boom te verwijderen op het genoemde adres. De beslissing treedt in werking vier weken na de bekendmaking, tenzij er bezwaar wordt ingediend. Meer informatie over de vergunning is op te vragen bij de gemeente Moerdijk.

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