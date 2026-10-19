Gehandicaptenparkeerplaats gereserveerd op Gerard Doustraat in Best

In Best wordt op de Gerard Doustraat bij nummer 12 een gehandicaptenparkeerplaats gereserveerd. Dit besluit is genomen om een bewoner met een gehandicaptenparkeerkaart een vaste plek dicht bij huis te garanderen.

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De gehandicaptenparkeerplaats wordt toegewezen volgens de gemeentelijke regels en zorgt ervoor dat de bewoner verzekerd is van een parkeerplek in de buurt van zijn woning. Het besluit heeft geen grote invloed op de parkeerdruk in de omgeving en voldoet aan landelijke normen. Ook is vastgesteld dat andere weggebruikers hierdoor niet onevenredig worden benadeeld of dat de verkeersveiligheid in gevaar komt.