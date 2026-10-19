Navigatie overslaan
Ontdek

Bedrijfswoning in Oirschot mag opnieuw worden gebouwd

De gemeente Oirschot heeft toestemming gegeven voor het herbouwen van een bedrijfswoning met garage aan de St. Antoniusweg in Oirschot. De vergunning is verleend op 15 oktober 2026.

Gevonden voor jou

Met de vergunning kan de bestaande woning met garage worden vervangen door een nieuwbouwvariant op hetzelfde adres. De gemeente publiceert dit soort besluiten om inwoners te informeren over mogelijke veranderingen in hun omgeving.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Oirschot

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.