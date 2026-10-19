Bedrijfswoning in Oirschot mag opnieuw worden gebouwd

De gemeente Oirschot heeft toestemming gegeven voor het herbouwen van een bedrijfswoning met garage aan de St. Antoniusweg in Oirschot. De vergunning is verleend op 15 oktober 2026.

Gevonden voor jou

Met de vergunning kan de bestaande woning met garage worden vervangen door een nieuwbouwvariant op hetzelfde adres. De gemeente publiceert dit soort besluiten om inwoners te informeren over mogelijke veranderingen in hun omgeving.