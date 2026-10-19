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Extra vluchtroute deels goedgekeurd in Grave
De gemeente Land van Cuijk heeft deels toestemming gegeven voor het aanleggen van een extra vluchtroute aan de Koninginnedijk in Grave. Het besluit is op 14 oktober 2026 genomen.
De vergunning heeft betrekking op een technische bouwactiviteit. Het gaat om een aanpassing die moet zorgen voor een verbeterde veiligheidssituatie. Het adres van de locatie is Koninginnedijk 252 in Grave.
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