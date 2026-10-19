Gemeente Altena pakt illegale bebouwing Veense Put aan

De gemeente Altena heeft het programma Veense Put vastgesteld, gericht op het aanpakken van illegale bebouwing en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het plassengebied ten noorden van Veen. Het programma maakt het mogelijk om recreatiewoningen op de zuidelijke landtong onder voorwaarden om te zetten naar permanente bewoning.

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De Veense Put bestaat uit zes deelgebieden, waarvan de focus ligt op de noordelijke en zuidelijke landtong. Op de zuidelijke landtong wonen circa 170 mensen, deels in strijd met de regels. Het programma streeft naar legalisatie van de bebouwing en een landschappelijke kwaliteitsverbetering, gefinancierd door een fonds gevuld met bijdragen van eigenaren die profiteren van de functiewijziging. De noordelijke landtong wordt grotendeels ontwikkeld als natuurgebied.

Het doel is om vóór 2035 een geactualiseerd omgevingsplan vast te stellen, zodat de bebouwing gereguleerd en de leefomgeving verbeterd wordt. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met partijen zoals de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland. Het plan biedt helderheid over de spelregels en verplichtingen voor bewoners en andere betrokkenen.