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Vijftien appartementen van ’t Laar opgeleverd

De bouw van appartementencomplex ’t Laar in Heeze is afgerond. Alle vijftien appartementen zijn vorige week opgeleverd. Het complex ligt aan de Kapelstraat, vlak bij het centrum.

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Met de oplevering van de vijftien appartementen is de bouwfase van ’t Laar afgesloten. Het complex bevindt zich aan het begin van de Kapelstraat in Heeze, op loopafstand van winkels, horecagelegenheden en openbaar vervoer.

Ook het buitengebied van Heeze ligt dicht bij het nieuwe gebouw. De locatie biedt daarmee een combinatie van stedelijke voorzieningen en natuur in de directe omgeving.

Het complex sluit aan bij de wens om meer woningen dichtbij het centrum van Heeze te realiseren. Voorlopig blijft het onbekend hoe snel de appartementen bewoond zullen worden.

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