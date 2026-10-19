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Stroomstoring in Eindhoven: herstel verwacht rond twee uur vanmiddag
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Minder dan 25 adressen in Eindhoven zitten sinds vanochtend zonder stroom door een beschadigde kabel. De storing begon om kwart voor twaalf en naar verwachting is deze rond half vier opgelost.
De stroomstoring in Eindhoven is veroorzaakt door graafschade. Hierbij is een kabel beschadigd tijdens werkzaamheden in de grond. Dit soort schade ontstaat vaak wanneer er niet zorgvuldig wordt gegraven.
Het probleem treft minder dan 25 adressen in postcodegebied 5628. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de kabels en leidingen, verwacht dat de storing rond half vier vanmiddag is verholpen.
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