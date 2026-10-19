NAC Academie boekt succes in bekerwedstrijden

NAC O21 en NAC Vrouwen hebben zich geplaatst voor de volgende ronde van het bekertoernooi. Ook de jeugdteams van NAC lieten van zich horen met enkele opvallende uitslagen.

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NAC Vrouwen heeft zaterdag met 1-3 gewonnen van AV Ajax Vrouwen in een spannende bekerwedstrijd. Na een snelle openingstreffer van Soumaya Ben Amar kwam Ajax Amateurs kort na rust op gelijke hoogte. Dankzij doelpunten van Samanie Loe-A-Foe en Eva Nguyen in de slotfase trok NAC Vrouwen alsnog de overwinning naar zich toe.

Ook NAC O21 wist zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg versloeg FC Emmen O21 met 0-1. Pepijn Reulen scoorde het enige doelpunt na een goed uitgevoerde aanval. NAC hield stand dankzij sterk verdedigend werk en een solide optreden van keeper Oier Zon.

Jeugdteams scoren hoog

Bij de jeugdteams van NAC was het eveneens een succesvolle speelronde. NAC O19 won met 3-0 van Fortuna Sittard O19, waarbij Sami Isohadouten alle drie de doelpunten maakte. NAC O17 versloeg FC Eindhoven O17 met dezelfde cijfers: 0-3. Junaid El Baghdadi, Daan Romme en Freek Bilok waren hier de doelpuntenmakers.

Een opvallende uitslag was te zien bij NAC O14, dat Roda 46 O14 met 5-0 versloeg. Roij Paine scoorde drie keer, terwijl Ramazan Turgut en Liam el Moussaoui de andere twee doelpunten voor hun rekening namen. NAC O13 speelde een spectaculaire bekerwedstrijd tegen JVOZ O13 en won met 5-4. Bilal El Ouelhani maakte twee belangrijke treffers, waaronder de winnende.

Minder succes voor NAC O15

NAC O15 had minder geluk en verloor in de beker met 5-1 van PEC Zwolle O15. Yassin Senhaji wist nog wel het enige doelpunt voor NAC te maken. NAC O12 en O11 waren beiden vrij van officiële competitieverplichtingen, maar speelden wel oefenwedstrijden. NAC O12 won met 1-9 van DIA O13, terwijl NAC O11 Willem II O11 met 10-5 versloeg.

Komend weekend staan er weer volop wedstrijden op het programma voor de teams van de NAC Academie. NAC Vrouwen neemt het thuis op tegen Jong PSV Vrouwen, terwijl NAC O21 naar Rotterdam afreist voor een duel met Excelsior. Ook de jeugdteams spelen diverse wedstrijden, waaronder NAC O19 tegen FC Groningen en NAC O14 tegen De Graafschap.