Dag van de Ondernemer in Veghel: focus op crisistijd

Ondernemers uit Meierijstad kunnen op 20 november in Veghel leren hoe ze zich beter kunnen voorbereiden op crisissituaties. Tijdens een ontbijtsessie wordt besproken hoe bedrijven weerbaarder kunnen worden tegen bijvoorbeeld stroomstoringen of cyberaanvallen.

Gevonden voor jou

In De Afzakkerij op de Noordkade in Veghel wordt op 20 november een speciale bijeenkomst gehouden voor ondernemers uit Meierijstad. Het thema is ondernemen in crisistijd. Burgemeester Kees van Rooij opent de sessie, waarna verschillende sprekers praktische tips en inzichten delen over crisisbeheersing.

Adviseur Tjerk de Laat van Veiligheidsregio Brabant-Noord vertelt hoe bedrijven kunnen samenwerken met de gemeente en hulpdiensten om beter voorbereid te zijn. Daarnaast gaat Ralf van Vegten, directeur van BurgerReserve, in op het belang van snel handelen bij noodsituaties. Hij benadrukt dat een crisis onvermijdelijk is en dat gezamenlijke voorbereiding essentieel is.

Programma en doel

De ontbijtsessie start om 7.45 uur en duurt tot tien uur ’s ochtends. Naast presentaties is er ruimte voor ondernemers om met elkaar in gesprek te gaan. Het doel is om kennis en ervaring uit te wisselen en een netwerk op te bouwen dat kan helpen in noodsituaties. Ook wordt besproken hoe ondernemers elkaar kunnen ondersteunen als hulpdiensten niet direct beschikbaar zijn.

De bijeenkomst richt zich op verschillende soorten crises, zoals stroomstoringen, internetuitval, wateroverlast en zware stormen. Het programma wordt afgesloten door wethouder Johan van Gerwen, die onder andere economie in zijn portefeuille heeft.