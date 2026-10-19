Godfried Schalckenstraat in Made zes weken afgesloten

De Godfried Schalckenstraat in Made wordt vanaf woensdag 7 oktober zes weken afgesloten voor doorgaand verkeer. Brabant Water start hier met een groot waterleidingproject tussen de rotondes bij de Crullaan/Lindestraat en de Van den Houtstraat/Haasdijk. Omleidingen zijn ingesteld, maar winkels en woningen blijven bereikbaar.

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Het waterleidingproject begint op maandag 5 oktober, wanneer de Lindestraat bij de rotonde tijdelijk wordt afgesloten. Dit duurt tot dinsdag 6 oktober. Vanaf woensdag 7 oktober gaat het deel van de Godfried Schalckenstraat tussen de genoemde rotondes dicht voor doorgaand verkeer. De rotondes zelf blijven open, waardoor verkeer richting de A59 het centrum van Made via alternatieve routes kan bereiken.

De parallelweg van de Godfried Schalckenstraat blijft toegankelijk. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen. Ook busmaatschappij Arriva past haar route aan. De bushaltes in de Godfried Schalckenstraat vervallen tijdelijk, en de bus rijdt via de Crullaan, Lignestraat en Van den Houtstraat, waarna de normale route weer wordt opgepakt.

Waterleiding onder A59

Brabant Water legt een nieuwe transportwaterleiding aan tussen Made en Oosterhout. De leiding wordt vanaf de Godfried Schalckenstraat onder de snelweg A59 door naar Oosterhout aangelegd. Dit project is bedoeld om de drinkwatervoorziening in de dorpen te garanderen. De werkzaamheden duren naar verwachting zes weken.

Meer informatie over de aangepaste dienstregeling van Arriva is te vinden op de website van de busmaatschappij. Details over het waterleidingproject zijn te vinden op een speciale pagina van Brabant Water.