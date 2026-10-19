Ontwerp omgevingsplan De Kemmer ter inzage

Het ontwerp omgevingsplan voor De Kemmer in Oirschot ligt vanaf 22 oktober zes weken ter inzage. Er wordt ruimte gemaakt voor maximaal 1.200 woningen en een basisschool.

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De gemeente Oirschot heeft het ontwerp omgevingsplan voor Gebiedsontwikkeling De Kemmer opgesteld. Dit plan vormt de basis voor een nieuw woongebied met maximaal 1.200 woningen en een maatschappelijke voorziening, zoals een basisschool.

Vanaf 22 oktober 2026 is het plan zes weken lang in te zien. In deze periode kunnen inwoners en andere geïnteresseerden een zienswijze indienen. Dit betekent dat zij hun mening over het plan kunnen geven voordat het definitief wordt vastgesteld.

Vragenmomenten gepland

Om vragen over het plan te beantwoorden, organiseert de gemeente twee informatiemomenten. Het eerste moment is op woensdag 4 november 2026 van negen uur tot twaalf uur 's ochtends. Het tweede vindt plaats op maandag 9 november 2026, tussen twee en vijf uur 's middags.

Tijdens deze bijeenkomsten kunnen inwoners meer informatie krijgen over de plannen en het proces. De vragenmomenten zijn bedoeld om betrokkenen goed te informeren en eventuele onduidelijkheden weg te nemen.

Het ontwerpplan is een belangrijke stap in de ontwikkeling van De Kemmer, die bijdraagt aan de groei van Oirschot en de regio.