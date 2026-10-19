Boxtel verpacht landbouwgrond, inschrijving geopend

De gemeente Boxtel verpacht kavels landbouwgrond aan lokale agrarische bedrijven. Belangstellenden kunnen zich inschrijven tot vrijdag 13 november 2026.

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Boxtel stelt verschillende percelen landbouwgrond beschikbaar voor pacht. De grond is bedoeld voor agrarische bedrijven die voldoen aan specifieke voorwaarden. Zo moet het bedrijf ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en gevestigd zijn binnen de gemeentegrenzen.

Daarnaast is het verplicht dat de pachter de grond zelf gebruikt. Alleen bedrijven die aan deze eisen voldoen, komen in aanmerking voor een perceel. Inschrijven kan digitaal via een formulier dat op te vragen is bij de gemeente.

Loting bij overschrijding

Als er meer inschrijvingen zijn dan beschikbare kavels, wordt er geloot. Deze loting vindt plaats op maandag 23 november 2026 om tien uur ’s ochtends. Een notaris zal de procedure begeleiden om alles eerlijk te laten verlopen.