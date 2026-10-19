Boxtel zet in op duurzaam bouwen met convenant

Boxtel heeft samen met zes Noordoost-Brabantse gemeenten een convenant ondertekend. De samenwerking richt zich op biobased telen en bouwen met natuurlijke materialen uit de regio.

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De gemeente Boxtel werkt met zes andere gemeenten aan een duurzamere toekomst. Dit doen ze door het convenant Biobased Telen en Bouwen te ondertekenen. Biobased bouwen betekent het gebruik van natuurlijke materialen zoals hout, hennep, vlas en stro. Deze grondstoffen zijn hernieuwbaar, kunnen lokaal worden geteeld en vormen een alternatief voor traditionele bouwmaterialen.

Het convenant heeft als doel om de vraag naar biobased materialen te stimuleren en het aanbod te vergroten. De gemeenten gaan samenwerken met ondernemers, agrariërs, onderwijsinstellingen en andere partners in de regio. Ook willen ze kennis delen en innovatieve verbindingen leggen tussen teelt, verwerking en toepassing van deze duurzame materialen.

Regionale samenwerking centraal

Biobased bouwen sluit aan bij de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin grondstoffen slim en duurzaam worden gebruikt. Door regionaal samen te werken, ontstaan kansen voor innovatie en nieuwe initiatieven in de bouw- en agrarische sector. Het convenant biedt daarmee niet alleen voordelen voor duurzaamheid, maar ook economische perspectieven voor de regio.

In de komende periode worden de afspraken verder uitgewerkt. Daarbij wordt gekeken hoe biobased telen en bouwen nog meer gestimuleerd kan worden. Het convenant benadrukt dat samenwerking essentieel is om een duurzame toekomst te realiseren, waar inwoners en ondernemers van kunnen profiteren.

Met deze ondertekening laat Boxtel zien dat het een actieve rol speelt bij het verduurzamen van de regio en het stimuleren van innovaties in de bouwsector.