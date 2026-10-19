Helmond-Noord groener na Groene Wijk Week

Helmond-Noord is vorige week een stuk groener geworden dankzij de Groene Wijk Week. Bewoners konden hun voortuin gratis laten vergroenen en de week werd afgesloten met een buurtfeest. De Groene Stoet trok door de wijk en zorgde voor meer groen en gezelligheid.

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Vorige week organiseerden woningcorporatie Woonpartners, LEV groep en EnergieHuis Slim Wonen samen met maatschappelijke partners de Groene Wijk Week in Helmond-Noord. Het doel: de wijk duurzamer en gezelliger maken. De Groene Stoet trok op woensdag en vrijdag door de buurt rondom de Bloemenvelden, waar bewoners hulp kregen bij het vergroenen van hun voortuinen.

Tijdens deze actie werden tegels verwijderd en geveltuintjes aangelegd. Een team van tuinvrouwen en -mannen hielp bewoners met het planten van bloembollen en andere beplanting. Het mooie najaarsweer zorgde voor een extra gezellige sfeer in de wijk.

Afsluiting met buurtfeest

De Groene Wijk Week werd zondagmiddag afgesloten met een feestelijk buurtfeest naast ontmoetingsplek Zorgboog Pannehoeve. Op het grasveld konden bezoekers deelnemen aan workshops zoals het maken van moestuintjes, zonne-autootjes knutselen en kunst maken van afvalmaterialen.

Ook was er een Warme Winterhoek met gratis jassen en truien, georganiseerd in samenwerking met BeBizzy. Buurtbewoners zorgden voor hapjes, terwijl muziek voor een feestelijke ambiance zorgde.