Geelpoothoornaar opnieuw gespot in Hilvarenbeek

De geelpoothoornaar is weer actief in Hilvarenbeek. Deze invasieve soort bouwt momenteel secundaire nesten, die groot kunnen worden. Vooral tijdens werkzaamheden in het groen is het belangrijk om alert te blijven. De nesten worden vaak hoog in bomen aangetroffen.

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De geelpoothoornaar, voorheen bekend als Aziatische hoornaar, is opnieuw gesignaleerd in Hilvarenbeek. De naam van de soort is veranderd om beter aan te sluiten bij de opvallend gele poten. Ondanks deze naamswijziging blijft het een invasieve soort die schadelijk is voor bijen en andere insecten.

In deze periode bouwen de hoornaars hun secundaire nesten. Deze nesten kunnen duizenden hoornaars bevatten en worden vaak hoog in bomen aangetroffen. Ook struiken, hagen en andere beplanting kunnen als locatie dienen. Het is daarom belangrijk om goed rond te kijken, vooral bij tuinwerkzaamheden.

Alertheid in de natuur

Tijdens wandelingen of werk in de tuin is het verstandig om alert te zijn op mogelijke nesten. Kijk niet alleen naar de grond, maar ook omhoog. De nesten zijn soms groot en kunnen gevaarlijk zijn als je te dichtbij komt.

Als je denkt een nest van de geelpoothoornaar te zien, houd afstand en probeer het nooit zelf te verwijderen. Het is mogelijk om een melding te maken via het meldpunt. Zo kan de verspreiding van deze invasieve soort worden beperkt.