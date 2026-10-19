Oss vraagt inwoners naar hun nieuwsvoorkeuren

De gemeente Oss wil weten hoe inwoners hun nieuws ontvangen en organiseert een lezersonderzoek. Via een enquête worden vragen gesteld over informatiekanalen en de inhoud van gemeentelijk nieuws.

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In Oss start een lezersonderzoek waarin inwoners hun mening kunnen geven over de manier waarop ze nieuws en informatie van de gemeente ontvangen. De gemeente vraagt bijvoorbeeld via welke kanalen het nieuws gevolgd wordt en hoe de informatie wordt ervaren.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer vijf tot tien minuten. Daarbij wordt ook gevraagd of inwoners op de hoogte zijn van officiële bekendmakingen van de gemeente. Met de resultaten wil Oss beter begrijpen hoe inwoners de communicatie ervaren en deze waar nodig verbeteren.

Winactie voor deelnemers

Om deelname aan het onderzoek te stimuleren, verloot de gemeente onder de deelnemers vier cadeaubonnen ter waarde van 25 euro. De enquête is bedoeld om inzicht te krijgen in de informatiebehoefte en kanalen die het meest effectief zijn.

Wil je jouw mening geven? De enquête is beschikbaar via de website van de gemeente Oss.