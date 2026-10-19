Speeltuin Prinses Irene open in herfstvakantie

Speeltuin Prinses Irene is tijdens de herfstvakantie dagelijks geopend. Kinderen kunnen hier tot en met zondag 25 oktober spelen van één uur tot vijf uur in de middag.

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Gezinnen in de regio kunnen deze herfstvakantie nog genieten van Speeltuin Prinses Irene. De speeltuin biedt kinderen de kans om te klimmen, klauteren en glijden voordat het speelseizoen ten einde komt.

De speeltuin blijft tot en met zondag 25 oktober geopend. Dagelijks zijn de poorten open van één uur tot vijf uur in de middag, zodat kinderen volop de tijd hebben om te spelen.

Voor wie nog op zoek is naar een leuke activiteit in de herfstvakantie, is dit een ideale bestemming. Het biedt een uitje voor jongere kinderen in een veilige en speelse omgeving.

De speeltuin is een bekende plek in de regio en trekt jaarlijks veel bezoekers. Dit jaar kunnen gezinnen nog tot het einde van de herfstvakantie genieten van alles wat de speeltuin te bieden heeft.